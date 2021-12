Clubes aprovam sistema de mini-sedes para fase decisiva do NBB

As oitavas e quartas de final da edição 2020/21 do Novo Basquete Brasil (NBB) serão disputadas no sistema de mini-sedes, nos ginásios dos clubes de melhor campanha na primeira fase. A decisão foi tomada durante reunião ontem (1º de abril) do Conselho de Administração da Liga Nacional de Basquete (LNB), responsável pela competição.

Os quatro primeiros colocados na primeira fase do NBB avançam direto às quartas de final. Os times do quinto ao 12º lugares têm de passar pelas oitavas. As equipes que terminarem na liderança e na segunda posição sediarão, cada uma, dois confrontos das oitavas e dois das quartas - entre eles o próprio duelo. O time que possuir a melhor campanha entre os semifinalistas receberá as partidas finais da competição. As datas do mata-mata ainda serão anunciadas.

Clubes aprovaram mini-sedes e adaptações na disputa dos playoffs do NBB 2020/2021. Confira como vai funcionar ⬇📰#NossoBasquete #NBB https://t.co/Chuh5tR7xB — NBB (@NBB) April 2, 2021

Os duelos das oitavas e quartas, ao contrário do planejamento inicial, serão realizados em melhor de três jogos - quem vencer dois, avança de fase. A partir das semifinais, os confrontos serão em melhor de cinco partidas. Todos os jogos, a partir do mata-mata, terão auxilio da arbitragem de vídeo (Instant Replay).

Devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o NBB é disputado em sedes desde o primeiro turno, com ginásios específicos recebendo uma sequência de jogos, em formato de bolha, sem público. Segundo a LNB, a medida buscou diminuir o deslocamento das equipes e ter maior controle do protocolo sanitário determinado para o torneio. O formato foi mantido para o segundo turno. Na primeira metade do campeonato, foram feitos mais de 8,3 mil testes ao longo de 194 partidas, com 96 casos positivos (65 atletas, 21 membros de comissão técnica e dez árbitros).

No momento, o Flamengo encabeça a classificação do NBB e o Minas Tênis Clube aparece na sequência. Se a primeira fase terminar assim, o ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e a Arena Minas, em Belo Horizonte, serão as sedes das próximas duas fases do mata-mata. Caso a cidade-sede tenha restrições, devido à pandemia, a equipe imediatamente mais bem colocada passa a ter direito de receber os jogos. O G4 da temporada, atualmente, é completado por São Paulo (terceiro) e Paulistano (quarto).

