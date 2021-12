Clubes anunciam volta da torcida mista já no Ba-Vi deste domingo

Numa decisão histórica, dirigentes de Bahia e Vitória anunciaram nesta quarta-feira, 5, o resgate da torcida mista, tradição na antiga Fonte Nova.

Em coletiva na Arena – com a presença dos presidentes do Bahia, Marcelo Sant’ana, e do Vitória, Ivã de Almeida, além de Ednaldo Rodrigues, presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF) – ficou definido que, a partir do clássico de domingo, 9, os jogos entre os rivais pelo Baianão terão um espaço dividido entre os torcedores das equipes.

Serão vendidos 5.900 ingressos para o setor (neste caso, na Arena, Leste Intermediário e Superior), o equivalente a 15% da bilheteria. As entradas serão distribuídas da seguinte forma: 75% ficarão para o clube mandante, neste domingo o Bahia (29,5 mil ingressos); 15% à torcida mista e os outros 10% (4,5 mil) serão destinados ao time visitante, o Vitória.

A medida não será apenas para este Ba-VI. O acordo é válido para todos os clássicos pelo Baianão de 2017 e 2018. “Inicialmente a gente pensou em fazer em todos os campeonatos, mas, como prevenção, a gente preferiu fazer inicialmente só no Baianão. Dando certo, a ideia é ampliar”, avisou Sant’ana.

Os ingressos já começam a ser vendidos nesta quinta, 6, às 10h, nas bilheterias da Arena Fonte Nova, balcões da Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia, e quatro lojas oficiais do Tricolor (Paseo Itaigara, Bela Vista, Salvador Norte e Estrada do Coco).

O preço para a torcida mista será mais alto que o habitual no setor. Passará de R$ 40 (inteira) para R$ 60, com meia a R$ 30, mesmos valores do setor Oeste e da torcida visitante, que terá venda exclusiva para sócios a partir das 13h desta quinta no Barradão, lojas oficiais do Vitória do Shopping Paralela e Center Lapa e na Central do Sou Mais Vitória (Shopping Capemi).

A decisão conjunta dos clubes pegou de surpresa a Polícia Militar, como afirmou o tenente coronel Saulo da Costa ao Aratu Online: “Tivemos uma reunião para na semana passada e ficou decidido que a novidade não seria implementada já neste Ba-Vi. A PM não é contra a torcida mista, mas precisávamos de um tempo maior de planejamento. A polícia estará no estádio para fazer a segurança, mas a responsabilidade no clássico deste domingo será do clube mandante”.

