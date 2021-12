Clube italiano cria polêmica ao trocar gandulas por adolescentes de shorts

O Vicenza Virtus, clube da terceira divisão da Itália, tem sido alvo de acusações relacionadas ao machismo. Os habituais gandulas, que ajudam a repor a bola em campo, foram substituídos por adolescentes vestindo shorts curtos. A Associação Nacional de Atletas da Itália repudiou a ação e acionou a entidade máxima de futebol do país para tomar uma atitude.

De acordo com o site espanhol "As", Renzo Rosso, dono do clube e empresário de moda, foi o responsável pela mudança. As meninas têm entre 15 e 16 anos e são jogadoras de vôlei da equipe. As menores ainda estão tendo que lidar com os comentários maldosos durante os jogos e na web.

