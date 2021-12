Clube alemão anuncia seguro para filha de Alex Alves

O Hertha Berlim prometeu, em nota no seu site oficial, fazer "um seguro educação" para a filha de 13 anos do jogador Alex Alves, Alessandra. O ex-atacante de 37 anos faleceu na última quarta-feira, 14.

Segundo o diretor esportivo do Hertha, Michael Preetz, que chegou a jogar com Alex Alves no time alemão, Alessandra poderá usar os recursos (valor não divulgado) quando for maior de idade, para dar continuidade em seus estudos.

O time também prestará uma homenagem ao jogador baiano na partida da próxima segunda-feira, 19, contra St. Pauli, quando jogará de luto e fará um minuto de silêncio antes do início do jogo.

Já o Vitória, clube em que Alex Alves começou sua carreira profissional, arcou com as despesas do enterro do jogador, que ocorreu na última quinta-feira, 15, no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

