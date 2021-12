Clima descontraído no treino do Vitória em Copacabana

Após a classificação dramática na Copa do Brasil, na última quarta-feira, 5, diante do Vasco, o Vitória aproveitou o dia seguinte para relaxar. Enquanto os titulares tiveram folga, os reservas fizeram treino físico na praia de Copacabana. Como prêmio, ganharam um futevôlei improvisado (usando uma trave como rede) e banho de mar.

No próximo sábado, 8, o Leão estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras, em São Paulo. Ricardo Silva fará apenas duas mudanças em relação ao time que foi derrotado pelo Vasco. Renato, que estava em Salvador e vai direto para a capital paulista, entra no lugar de Neto Coruja no meio-campo, e Neto Berola dará lugar a Elkeson no ataque.

Este último participou da brincadeira e falou sobre o dilema de conciliar duas competições nacionais. "Acredito que temos que priorizar os jogos contra o Atlético, pela Copa do Brasil, mas também ficar atentos ao Brasileiro", opinou.

