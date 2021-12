Clima de mistério tempera clássico

Aquela mesma história. Especulações, dúvidas e mistérios serão solucionados apenas momentos antes de começar o Ba-Vi de amanhã, às 16 horas, no Barradão. Tanto no Vitória quanto no Bahia, nenhuma certeza nas escalações para o clássico. O que se passa nas mentes dos técnicos Ricardo Drubscky e Sérigio Soares nem uma bola de cristal consegue prever.

No Leão, o foco foi desviado um pouco com a apresentação de Luiz Gustavo: 'a volta de quem não foi'. Pela terceira temporada seguida, o atleta é emprestado pelo Palmeiras. Enquanto o volante era apresentado, o Vitória treinava ontem incentivado pela bateria da torcida Imbatíveis, que foi conferir a penúltima atividade antes da partida. No time, uma dúvida era evidente: Escudero ou Jorge Wagner? O treinador treinou com um no primeiro tempo e com o outro no segundo. Na frente, Neto Baiano jogou com Rogério. Elton foi poupado, o mesmo acontecendo com Amaral.

Ainda no campo da suposição, a provável escalação do Leão é Fernando Miguel, Nino Paraíba, Saimon, Ednei e Euller; Amaral, Flávio, Escudero (Jorge Wagner) e Vander; Rogério e Neto Baiano (Elton). "Eu diria que está quase definido. Existe dúvida entre Jorge Wagner e Escudero, entre Neto e Elton... Não vou definir equipe. É bom que gasta um pouco mais de tinta no jornal", brincou Drubscky.

Mais dúvidas

No lado do Bahia, se as especulações sobre o time já são muitas, o técnico Sérgio Soares fez questão de aumentá-las ainda mais. O treino de ontem, no Fazendão, foi fechado. O de hoje também será.

De tantas perguntas, duas já tiveram respostas: o meia Willians Santana, recuperado de lesão, vai para o jogo, segundo o técnico. Ele só não confirma se como titular ou não. Quem está de fora é o zagueiro Chicão, que não se recuperou de um estiramento muscular.

Mas a grande interrogação está no gol. Omar, recuperado de uma pancada no quadril, voltou a treinar com bola, mas não deve jogar. Sendo assim, Soares terá de escolher entre Douglas Pires e o garoto Jean, que, apesar dos 20 anos, parece ter a confiança do técnico: "Tecnicamente, ele responde. Experiência ele tem que absorver ao longo dos jogos. Ninguém nasce grande. Para isso, precisa de tempo", disse.

adblock ativo