Clijsters dá adeus definitivo ao tênis

A belga Kim Clijsters deu adeus definitivo ao tênis no sábado, 1, e encerrou a carreira profissional, com uma derrota no torneio de duplas mistas do US Open.

Clijsters e o americano Bob Bryan foram derrotados pelo brasileiro Bruno Soares e a russa Ekaterina Makarova por 6-2, 3-6 e 12-10, em uma partida da segunda rodada disputada na quadra Grandstand de Flushing Meadows.

"Foi uma honra ser parte deste estilo de vida e deste esporte. Comecei quando tinha quatro anos e tinha tantas ilusões, muitas viraram realidade", disse Clijsters.

Na quarta-feira, a ex-número um do mundo disputou a última partida profissional de simples, quando foi derrotada pela jovem britânica Laura Robson na segunda rodada.

"A vida continua. Esta noite foi uma das razões pelas quais eu quis jogar as duplas mistas. O tênis sempre será parte da minha vida", afirmou emocionada a belga de 29 anos.

Em sua brilhante carreira, Clijsters conquistou quatro Grand Slams, 41 títulos de simples e 11 de duplas.

