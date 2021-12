Cláudia Lira e Bruno Vieira foram os ganhadores pelas categorias Elite feminino e masculino, respectivamente, da segunda etapa do Triatlo Baiano disputado há dois dias no 2º Distrito Naval no bairro do Comércio.

A prova também contou com a participação de cerca de 230 atletas nas categorias amadoras, divididas por faixa idade, nas disputas com bicicleta do tipo Mountain Bike e por equipes.

Em preparação para representar o Brasil no Panamericano em julho, Bruno chegou com uma bela vantagem sobre Yure Lacerda, o representante de Palmas, no Tocantins, que terminou em segundo colocado, seguido do representante da Colômbia, Santiago Henau.

Cláudia Lira também venceu com uma boa vantagem, apesar de ter sido penalizanda com uma parada obrigatória de 20 segundos.

Da Redação Cláudia Lira e Bruno Vieira vencem no Baiano de Triatlo

adblock ativo