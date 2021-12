Claudia Leitte comemora volta do Bahia à Série A vestida de Mulher Maravilha

Atração principal do primeiro dia de Sauípe Fest, a cantora Claudia Leitte desembarcou na Costa do Sauípe, na noite deste sábado, 13, vestida de Mulher Maravilha em comemoração à volta do Bahia à Série A do Campeonato Brasileiro. A criação, assinada por Valério Araújo, fazia alusão ao símbolo do Bahia, o Super Homem.



"Não pude participar da festa em Salvador por conta do horário. Até tentei ir de helicóptero, mas não deu. Então resolvi trazer a festa para cá”, disse a cantora, que acompanhou o jogo pela TV. Durante o espetáculo, Claudia interpretou a música Água, escolhida pelos fãs em uma votação para ser sua nova música de trabalho.





* com informações de Antônio Pita, do A TARDE.

