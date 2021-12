Classificado, Barcelona terá Messi lutando por recorde

O Barcelona entra em campo nesta quarta-feira, às 17h45 (horário de Brasília), para receber o Benfica, pela Liga dos Campeões da Europa, em partida que pode marcar a quebra de mais um recorde por Lionel Messi e a eliminação do rival, que joga de olho na partida entre Celtic e Spartak Moscou.

Os jogos são válidos pelo grupo G da competição continental, que tem os 'azulgrenás' na liderança e com a primeira colocação garantida, com 12 pontos ganhos. Logo atrás vem o Benfica com sete pontos, seguido por Celtic, que tem a mesma pontuação, e pelo Spartak Moscou, lanterna com apenas três pontos.

Tranquilo, sem qualquer necessidade de fazer resultado nesta última rodada, o técnico Tito Vilanova decidiu poupar diversos jogadores. Assim, Xavi, Mascherano, Iniesta, Alba, Pedro e Fábregas não entrarão em campo, assim como Daniel Alves, que se recupera de lesão.

Quem está confirmado para a partida é o astro Lionel Messi. No último sábado, com dois gols sobre o Athletic Bilbao, o argentino chegou aos 84 em todo o ano de 2012. Até hoje, a melhor marca registrada é do alemão Gerd Müller, que em 1972 balançou as redes 85 vezes com as camisas de Bayern de Munique e seleção da Alemanha Ocidental.

Toda a pressão no duelo estará com o Benfica, que só depende de si para garantir classificação. Com uma vitória, a equipe portuguesa avança, já que só poderia ser alcançada pelo Celtic, a quem supera no primeiro critério de desempate da competição, o confronto direto. Caso não vença o Barcelona, os 'Águias' precisarão torcer para que, no máximo, o Celtic repita seu desempenho jogando em casa.

No entanto, o técnico Jorge Jesús, segue com dificuldades para montar a equipe, já que não terá os meias Enzo Pérez, Carlos Martins e Pablo Aimar, além do atacante Eduardo Salvio, para a partida. Quem deve ganhar chance no time titular, é um velho conhecido da torcida catalã, o meia-atacante Nolito, formado nas categorias de base do 'Barça'.

Na Escócia, o Celtic terá estádio cheio para buscar a vitória contra o Spartak Moscou, equipe que atravessa crise. Fazendo o resultado no Celtic Park, a equipe de Glasgow vai ficar esperando o término do duelo entre Barcelona e Benfica para saber se avançará de fase, pela primeira vez desde a temporada 2007/2008.

Para a partida desta quarta-feira, o técnico Neil Lennon não terá a disposição dois importantes titulares: O meia Scott Brown, que apresenta dores do quadril, o também meia Victor Wanyama, suspenso, e o atacante James Forrest, que se recupera de lesão muscular. Assim, a esperança recai no atacante grego Giorgos Samaras, destaque da equipe na temporada.

No Spartak, que trocou de técnico na semana passada - saiu Unai Emery e entrou interinamente Valery Karpin -, não pode ir além da última posição da chave. Contra o Celtic, o novo comandante deverá utilizar jogadores que atuaram pouco na temporada, com intenção de fazer experiências no elenco.

Prováveis escalações:.

Barcelona: Valdés; Montoya, Puyol, Piqué e Adriano; Song, Thiago, Sergio Roberto; Tello, Messi e Villa. Técnico: Tito Vilanova.

Benfica: Artur; Maxi Pereira, Luisão, Garay e Melgarejo; Matic, Bruno César, Ola John, Nolito; Rodrigo e Cardozo. Técnico: Jorge Jesús.

Árbitro: Svein Oddvar Moen (Noruega), auxiliado pelos compatriotas Kim Thomas Haglund e Frank Andas.

Estádio: Camp Nou, em Barcelona (Espanha).

