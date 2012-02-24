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Classificação do Campeonato Baiano 2012 após 10ª rodada

Publicado sexta-feira, 24 de fevereiro de 2012 às 10:37 h | Atualizado em 22/01/2021, 00:00 | Autor: Da Redação
tabela do campeonato baiano 2012
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