Clássicos pela final do sub-20 começam nesta quinta-feira

Também com um Ba-Vi, o Campeonato Baiano Sub-20 começa a ser decidido nesta quinta-feira, 28, às 15h, no Barradão, em Salvador.

Dono da melhor campanha até a final, o Bahia joga, assim como o profissional, por dois resultados iguais. O jogo da volta será na quinta-feira seguinte, também às 15h, em Pituaçu.

O técnico Hamilton Mendes, do Vitória, terá o reforço dos meias Nickson e Yan e do atacante Rafaelson, que treinam e já disputaram jogos pelo time profissional. Já o tricolor Aroldo Moreira, não terá o atacante Cristiano, que também jogou no time principal, com forte virose.

