Clássico opõe Flu e Bahia de Feira em situações opostas na tabela

A rivalidade histórica entre Fluminense e Bahia de Feira vai ganhar mais um capítulo neste domingo, 2, às 16h, no estádio Joia da Princesa, pela 10ª rodada do Campeonato Baiano.

As duas equipes vivem momentos distintos: o Tremendão precisa vencer para continuar sonhando com a classificação para as semifinais do torneio. Com 10 pontos, o time está em 6º e precisa torcer por dois tropeços do Jacuipense, 4º colocado com 14 pontos, nas rodadas restantes. Já classificado, o Tricolor Feirense tem 20 pontos e está confortável na 2ª posição.

Apesar da boa campanha, o Flu tem com o que se preocupar. Suspenso por quatro jogos por conta de um xingamento aos árbitros diante do Flamengo de Guanambi, no dia 19 de fevereiro, o técnico Arnaldo Lira, do Touro, não comanda o time no clássico.

“Não conseguimos o efeito suspensivo ainda, mas na quarta provavelmente estarei lá para testar o time do Vitória [às 21h45 no Barradão], ver se meu time tem condição de ser campeão”, contou Lira.

Outro problema que o Flu vai enfrentar é a ausência do seu mais famoso jogador: o meia Jorge Wagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, Rogério também está suspenso.

Retorno de Alysson

No entanto, nem tudo é complicação para o lado do Touro. Um retorno esperado há quase um ano está para acontecer. O zagueiro Alysson já está apto e vai começar jogando neste domingo, após longo período de recuperação por causa de uma fratura na tíbia sofrida no meio do ano passado.

“Alysson é um dos melhores zagueiros da Bahia. Vou colocar ele pra jogar esses dois últimos jogos da priemira fase”, revelou Lira.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Teles

adblock ativo