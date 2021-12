Clássico na Fonte poderá ter até 17 "caras novas"

Para o Vitória, um triunfo - ou empate - no Ba-Vi deste domingo, 13, às 16 horas, na Fonte Nova, significará a ampliação da série invicta diante do maior rival para sete jogos.

Para o Bahia, o sucesso vale para quebrar a sequência incômoda e como revanche do último clássico. O 3 a 1 a favor do Rubro-Negro em outubro de 2015, também na Fonte, foi ponto importante na campanha do acesso do Leão e crucial para o Tricolor permanecer na Série B do Brasileiro.

No entanto, para a maioria dos jogadores que entrarão como titulares nesta tarde, o embate mais recente entre os dois times não tem significado pessoal. Em relação aos 22 que começaram a partida no encontro de 2015, o número de novidades nas equipes pode chegar a 17.

No Tricolor, apenas o zagueiro Gustavo e o lateral João Paulo, que volta ao time após período lesionado, iniciaram o último Ba-Vi. O atacante Zé Roberto, que ocupará a vaga deixada em aberto pelo contundido Hernane, entrou só no tempo final daquele jogo. Das 'caras novas', Marcelo Lomba e Feijão já têm experiência no clássico. Hayner, Éder, Paulo Roberto, Juninho, Luisinho e Edigar Junio são estreantes.

O técnico Doriva ainda preparou uma surpresa e relacionou pela primeira vez dois meninos da base: o meia Mayron e o atacante Hugo Freitas.

Pelo Vitória, o zagueiro Ramon, o lateral Diego Renan e o volante Amaral são os remanescentes do 3 a 1 de 2015. O meia-atacante Vander também, mas não está garantido. Com a recuperação de Marinho, confirmado no jogo, ele briga por vaga com Arthur Maia.

O meia Tiago Real é outro que estava presente, porém, trocou de lado. O goleiro Wallace e o zagueiro Vinicius farão suas estreias - assim como Marinho e o volante Willian Farias. Por lesão, o lateral direito Maicon Silva é desfalque. Desta forma, Diego Renan será deslocado para o setor e quem assume a ala esquerda é Euller, veterano em Ba-Vis como Arthur Maia e o atacante Robert.

adblock ativo