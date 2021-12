Clássico Juá x Juá decide vaga na Série D do Brasileiro

As decisões do Campeonato Baiano não se resumem à finalíssima entre Bahia e Vitória. Há também a disputa do terceiro lugar, que será entre outros dois clubes rivais.

Nesta quarta-feira, 9, às 20h30, Juazeiro e Juazeirense, no Estádio Adauto Moraes, fazem o primeiro jogo da fase. O segundo e decisivo ocorre no sábado, às 18h, no mesmo local. Por ter melhor campanha, a Juazeirense joga com a vantagem do empate ao final dos 180 minutos.

O confronto tem uma grande relevância. O terceiro colocado do Campeonato Baiano se junta ao Vitória da Conquista (campeão da Taça Estado da Bahia de 2012) como representante do Estado na Série D do Campeonato Brasileiro.

"O Juazeiro fazia grandes temporadas há 10, 15 anos. Então, nosso desejo era esse: resgatar aquele Juazeiro. Para isso, é importante disputarmos uma competição nacional. É o que falta para recuperarmos a imagem daquele Juazeiro vencedor", diz Vágner Rocha, gerente de futebol do Juá.

"É um momento ímpar para nosso clube. Vamos definir uma premiação extra para os atletas conseguirem vaga na Série D, pois a Juazeirense é uma agremiação nova e precisa dessas competições para se afirmar", diz Sérgio Fernandes, diretor de futebol do Cancão de fogo. O Juazeiro já está na Copa do Brasil de 2014, por ter sido o segundo colocado da primeira fase do Baianão.



adblock ativo