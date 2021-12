Clássico decide futuro de Vitória e Bahia na Série A no Brasileirão

Neste domingo, 11, no Barradão, um clássico Ba-Vi de tirar o fôlego irá acontecer pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018. Para o Bahia, um triunfo que, além de afundar o rival, aproximará o tricolor de uma tão sonhada vaga para a Libertadores 2019. Já para o Vitória, só resta vencer em casa um clássico que, há nove jogos não obtém resultados positivos, para tentar escapar do descenso.

Gilberto poderá ser a novidade no ataque do Bahia. O centroavante participou dos dois últimos treinos no Fazendão e sua presença no confronto é quase certa. O tricolor vem de quatro triunfos em seis jogos e está com 40 pontos no campeonato contra 34 do arquirrival.

Para este jogo, o técnico do Bahia Enderson Moreira provavelmente terá todos os jogadores à disposição. Esta boa fase do clube gerou até reconhecimento do próprio presidente do adversário, que mesmo jogando em casa, tratou de empurrar o favoritismo para o tricolor baiano.

O lateral Léo, no entanto, discorda do dirigente rival. Ele entende que o time precisa entrar concentrado no clássico. "O mais perigoso é entrar em um jogo como esse e não está concentrado. Não tem essa de um time está em melhor momento que o outro. Aqui, no Bahia, não tem clima de festa ou provocação. Vamos respeitar muito nosso adversário e buscar nosso triunfo como fizemos em partidas anteriores. Qualquer coisa de brincadeira fica para o torcedor", reitera.

No rubro-negro, o clima é de tensão. Sem vencer há quatro partidas e com técnico interino, já que a diretoria demitiu Carpegiani, o Vitória precisa desesperadamente de um triunfo em casa e nada melhor do que um clássico para renovar os ânimos dos atletas.

João Burse treinará a equipe nesta partida e, a depender do resultado, tudo levará a crer que ele será o técnico até o fim do campeonato. Com relação à equipe que entrará em campo, será um mistério a ser revelado momentos antes do jogo. Tudo para não municiar a equipe adversária, que já leva a vantagem de estar em melhor momento.

O que o torcedor pode esperar é um time, pelo menos no papel, diferente. Nos treinamentos, Burse mexeu em algumas peças no setor defensivo, como as entradas de Benítez e Ramon nas vagas de Fabiano e Aderllan, respectivamente.

A partida iniciará as 16h e o torcedor do Vitória terá uma motivação a mais para ir ao estádio, já que a diretoria prometeu ingressos promocionais a R$ 10 em todos os jogos como mandante até o final do ano. Como a partida de logo mais será com torcida única, devido a uma determinação do Ministério Público, o que se espera é um mar vermelho e preto nas arquibancadas.

