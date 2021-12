Clássico de sábado vale lugar no G-4 e tem cara de mata-mata

O Ba-Vi de sábado, 4, às 16h30, no Barradão, embora seja pela 10ª das 38 rodadas da Série B - campeonato disputado em pontos corridos - terá clima de decisão. A começar pelo fato de a forte rivalidade entre tricolores e rubro-negros estar vivendo temporada atípica.

Este será o segundo dos três clássicos baianos programados para 2015. A última temporada em que só houve três Ba-Vis foi em 1968. Ano passado, por exemplo, os times duelaram seis vezes.

Neste ano, o primeiro confronto, no dia 1º de março, pela fase de classificação do Campeonato Baiano, também no Barradão, terminou em 1 a 1. Isso significa que, além de o Ba-Vi ter se tornado artigo raro em 2015, um vencedor no sábado tem grande chance de fechar a temporada em vantagem na disputa interna entre os dois gigantes baianos.

De quebra, ficará à frente do rival na tabela da Série B. O jogo será tão decisivo que, em caso de empate, é provável que nenhum clube baiano esteja no G-4 ao final da 10ª rodada. O Vitória, no momento em 6º lugar com 16 pontos, seguiria fora do grupo dos que ascenderão à elite nacional. Já o Bahia, 3º com 18, pode ser ultrapassado pelo Náutico, 4º com os mesmos 18, e pelo América-MG, 5º com 17.

Também no sábado, os dois times jogarão em casa. O Náutico, com o Oeste, 13º lugar. O América-MG, com o Mogi Mirim, lanterna da competição.

"Estou muito ansioso para enfrentar o Bahia. A última vez que joguei um Ba-Vi foi na final de Baiano de 2012. Infelizmente, perdemos o título com o empate em 3 a 3. Naquele ano, por outro lado, não fomos derrotados. Empatamos outros dois clássicos e ganhamos um. Já agora, em 2015, teremos um jogo de matar ou morrer na Série B. Estava com saudades deste clássico", comentou o meia Pedro Ken, que defendeu o Vitória em 2012 e foi recontratado há três meses.

Ansiedade

A ansiedade se justifica. Como a quantidade de Ba-Vis diminuiu, o hiato entre eles aumentou. Foram tantas mudanças nos quatro meses que se passaram do primeiro duelo que pelo menos oito atletas que devem ser titulares no sábado sequer estiveram em campo no dia 1º de março.

Pelos donos da casa, além de Pedro Ken, não jogaram o 1 a 1 do Barradão os laterais Diogo Mateus e Diego Renan, e os zagueiros Guilherme Mattis e Ramon. Este último estreou no profissional uma semana após o clássico, o restante sequer havia sido contratado. Todos farão o primeiro Ba-Vi da carreira. Além disso, o volante Marcelo, no banco naquele dia, tem boa chance de ganhar a vaga de Amaral.

Já no Tricolor, o goleiro Douglas Pires e o zagueiro Robson ficaram na reserva. O lateral Marlon foi contratado há dois meses. E o técnico Sérgio Soares ainda pode manter no time o atacante Jacó, revelação da base, em lugar de Léo Gamalho, que não está 100% fisicamente. A escalação deu certo no 1 a 0 sobre o Luverdense, há três dias. Jacó fez boa partida e deu a assistência para o gol de João Leonardo, aos 42 minutos do segundo tempo.

"Ser titular do Bahia na Fonte Nova foi a realização de um sonho que guardo desde os 15 anos, quando cheguei ao clube. Sempre desejei jogar no estádio e ser decisivo para nossa torcida. Agora, me sinto pronto para seguir no time e jogar o meu primeiro clássico", disse o garoto de 19 anos.

