Clássico cearense acaba em pancadaria e vandalismo. Assista!

O gramado da Arena Castelão transformou-se em campo de batalha logo após a fim do Campeonato Cearense de 2015, conquistado pelo Fortaleza. Os distúrbios aconteceram por cerca de 15 minutos. A polícia demorou a agir. O conflito teve dezenas de torcedores feridos, roubo de câmaras de televisão, assalto a cinegrafistas, jornalistas desmaiados e centenas de cadeiras quebradas e jogadas no gramado. O público presente foi de mais de 50 mil pessoas. O Fortaleza, ao empatar em 2 a 2 com o Ceará, conquistou o 40.º título do Estadual. Poderia ter sido um dia só de festa. Não foi.

Torcedores do Fortaleza e Ceará invadem o gramado e quebram o estádio

A invasão dos torcedores começou pela parte do Fortaleza, tão logo o árbitro assoprou pela última vez aos 50 minutos do segundo tempo. A torcida do campeão foi provocar a do Ceará. Com isso, os torcedores do Ceará invadiram o gramado também e a batalha campal começou. A imprensa, que estava trabalhando no gramado, acabou sendo atacada. Além da briga generalizada entre centenas de torcedores adversários, três cinegrafistas foram assaltados, duas câmeras de TV foram roubadas e jornalistas desmaiaram com o efeito das bombas de gás jogadas pela Polícia Militar.

O policiamento demorou a agir. Cerca de 200 policiais, que estavam dentro do estádio, tiraram os torcedores com as bombas de gás. Houve correria. Antes da entrada da PM, os torcedores quebraram centenas de cadeiras e arremessaram os pedaços para o gramado. A proteção dos bancos de suplentes também foi quebrada. A bagunça era generalizada.

Devido aos distúrbios, os jogadores do Ceará foram embora e não ficaram para a cerimônia de premiação. Sob forte esquema de segurança com mais de 200 policias, os jogadores do Fortaleza receberam as medalhas de campeão e a taça. Antes da final, no entorno da Arena Castelão, a Polícia Militar já tinha separado quatro brigas de torcidas organizadas do Ceará e do Fortaleza.

