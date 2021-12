Clássico Ba-Vi terá torcida única e contará com 338 policiais militares

O clássico do Bahia x Vitória, pela Copa do Nordeste 2019, terá torcida única e contará com 338 policiais militares. Definição que foi estabelecida na reunião de planejamento estratégico de policiamento do clássico Ba-Vi, realizada na tarde desta quarta-feira, 30.

O esquema de segurança contará com os reforços distribuídos na parte interna e no entorno do estádio. Serão realizadas abordagens pessoais nos portões de acesso, intensificação do policiamento nos principais corredores de tráfego, pontos de ônibus e estações de transbordo. A equipe operacional da Arena também apresentou o planejamento para o jogo.

