Clássico Ba-Vi terá times em ambientes preferidos

Não será um Ba-Vi alegre: tanto o Rubro-negro quanto o Esquadrão vêm de derrotas nas últimas partidas que fizeram.

Mas, se por um lado, a situação se desenha mais uma vez para um clássico contra o Z-4, na partida deste domingo, 22, na Fonte Nova, às 16h, as equipes vão se enfrentar da maneira que mais gostam: o Bahia como mandante, e o Vitória como visitante.

Em casa, o Tricolor conseguiu seus melhores resultados no Brasileirão, e vem de um importante triunfo em cima do líder Corinthians, quando venceu por 2 a 0.

O mesmo vale para o Rubro-Negro, que, apesar de ter cedido o empate para o Santos no último jogo longe dos seus domínios – a partida terminou em 2 a 2 – ainda está invicto fora de casa no returno.

Com o ‘tempero extra’ da briga para se afastar da zona do rebaixamento – o Bahia está no 13º lugar, com 35 pontos, e o Vitória em 16º, com 33, a apenas um ponto da zona da degola – o clássico promete ser bastante disputado.

Para o técnico do Bahia, Paulo Cesar Carpegiani, o principal é recuperar o emocional dos jogadores, que ficou abalado com a derrota de 4 a 1 para o Flamengo, na quinta-feira, na Ilha do Urubu.

“Temos que reunir forças. Isso eu senti no vestiário com o brio dos jogadores, reclamações entre eles mesmos. Isso é importante, é bom ressaltar. Vamos tentar escalar uma equipe competitiva”, disse o treinador.

O experiente Carpegiani fez questão de dizer que acha natural e necessária a tristeza dos jogadores após a derrota, e que pretende transformar isso em uma motivação. “Esse brio, esse disse-me-disse no vestiário, eu quero isso mesmo. Isso mostra brio, vontade de ganhar”, completou.

Vitória mira no ‘fator visitante’ para vencer rival na Fonte Nova (Foto: Maurícia da Matta l EC Vitória)

Emocional pressionando

Já o técnico rubro-negro, Vagner Mancini, acredita que a última derrota no Barradão dá uma pressão a mais para o Vitória, assim como o fato de, mesmo em Salvador, jogar como visitante.

“Sabemos que até domingo teremos pouco tempo para conversar. Uma derrota faz com que a gente jogue mais pressionado por resultado. Acho que vai ser um jogo tenso, muito corrido, de muita marcação. Vamos ver o que temos que fazer para que a gente possa levar vantagem”, disse.

“Mas lógico que isso [jogar como visitante] enche a moral do torcedor, mesmo lembrando que a gente não vai ter ninguém da nossa torcida com a gente na Fonte Nova”, lembrou o treinador.

Torcida única

Por determinação da CBF, que seguiu a sugestão do Ministério Público da Bahia, o Ba-Vi terá apenas a torcida do clube mandante.

Somente o primeiro Ba-Vi do ano, em abril, teve presença das duas torcidas, e com espaço para torcida mista.

