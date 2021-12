Clássico Ba-Vi terá 545 policiais e bombeiros militares

A Polícia Militar do Estado da Bahia (PM-BA) emitiu nota informando que a segurança dos torcedores no Ba-Vi de domingo será feita por 545 policiais e bombeiros militares.

O efetivo foi divulgado durante a reunião preparatória para o jogo, realizada na segunda-feira, 5, pela Polícia Militar, no Quartel do Largo dos Aflitos e que contou com a participação de representantes dos clubes, de suas torcidas organizadas, do Ministério Público, da Federação Baiana de Futebol e da Transalvador.

Durante a reunião, o comandante do Batalhão Especializado no Policiamento em Eventos (BEPE), tenente-coronel Henrique Melo, recomendou aos torcedores que se desloquem cedo para o estádio e não levem fogos de artifício ou outros objetos que possam causar danos a integridade física das pessoas.

O efetivo será reforçado com o apoio do Esquadrão Águia, Rondesp, Operação Gêmeos, Esquadrão de Polícia Montada e 2ª CIPM Barbalho para realizar o policiamento nas vias de acesso, na escolta de torcedores e nas estações de transbordo.

