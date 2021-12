Clássico Ba-Vi pode ser o único da temporada 2016

Já garantiu o seu lugar no Ba-Vi de domingo? Não? Então é bom se apressar, torcedor. Como um fato raro na história do clássico, o encontro de depois de sábado, 12, corre o risco de ser o único entre Bahia e Vitória nesta temporada.

Como estão em séries diferentes do Brasileiro, com o Leão fora da Copa do Nordeste e com o Estadual reduzido a seis datas nesta 1ª fase, o Ba-Vi que se aproxima é o único garantido para 2016.

Para que o clássico aconteça novamente neste ano, será necessária a 'ajuda' dos times em campo: com os dois chegando às semifinais ou à final do Baiano ou, quem sabe, num confronto pela Copa do Brasil.

Ter apenas um Ba-Vi agendado para a temporada é coisa raríssima. A última vez em que isso ocorreu foi em 1999, ano em que os times estavam em séries diferentes do Brasileiro e que o Estadual previa apenas um duelo, pelo 1º turno.

Como eles ainda se enfrentaram nas finais de cada turno e em uma partida da final do campeonato - além das finais da Copa do Nordeste -, o ano terminou com oito Ba-Vis.

O único ano em que o clássico aconteceu de forma isolada foi em 1966: o Leão venceu por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Baiano de 1965. A coincidência só aconteceu porque o Tricolor se recusou a disputar o 1º turno do Estadual de 1966 - que começou em junho.

Ba-Vi que vale muito

O único clássico garantido da temporada vale muito em termos de manter a vantagem de jogar por dois empates (concedida a quem chega com a melhor campanha) em uma eventual final Ba-Vi.

Se o Leão vencer, terminará a 1ª fase dois pontos atrás do rival. Assim, ainda teria chance de ultrapassar a campanha do Tricolor nas quartas de final e nas semifinais.

Se o Bahia vencer, por outro lado, abrirá oito pontos e praticamente garantiria a vantagem na final. Para perdê-la, a única maneira seria o Tricolor teria que empatar todos os jogos da fase de mata-mata e o Leão vencer todos.

"Vai ser um jogo importantíssimo, também por se tratar de um dérbi local", disse o técnico tricolor Doriva. "É um jogo de tradição - um clássico, como se sabe - e a gente espera que seja bem disputado, mas sem violência", frisou.

"A gente sabe que precisa desse resultado para alcançar a melhor posição possível em termos de classificação", disse o meia Tiago Real, do Leão. "Estou muito ansioso. Um clássico sempre te deixa com vontade de entrar logo em campo, ainda mais por se tratar do meu ex-clube", completou.

Real falou sobre o clima do Vitória para encarar o Ba-Vi de domingo. "A gente vem trabalhando forte essa semana, que tem sido uma semana diferente, porque todo trabalho foi unicamente destinado para o clássico", conta.

"Já joguei Fla-Flu, dérbi de Campinas, mas o Ba-Vi é muito diferente. Será uma final antecipada. Haja visto que tivemos dois jogos nesta semana, mas desde domingo só se fala em Ba-Vi", disse o lateral esquerdo tricolor João Paulo.

adblock ativo