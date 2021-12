Clássico Ba-Vi já tem 35,5 mil ingressos adquiridos

Já são quase 36 mil torcedores garantidos no Ba-Vi de domingo, 21. Nesta sexta-feira, 19, A Arena Fonte Nova informou a parcial de vendas até às 18h. Eram 26,5 mil ingressos comercializados.

Enquanto isso, o plano Sou Mais Vitória atingiu a marca de 9 mil sócios. Assim, nesta sexta à noite, já estavam adquiridas 35,5 mil das 42,2 mil entradas para o Ba-Vi. As vendas seguem normalmente no site Futebol Card, nas lojas Ticketmix e na Fonte Nova. No domingo, 21, só o estádio venderá os bilhetes.

Para o torcedor rubro-negro, há também a alternativa de se associar ao Sou Mais Vitória. Quem fizer o plano ou renová-lo neste sábado, 20, ainda poderá ir ao Ba-Vi.

Contudo, por falta de tempo hábil, as carteiras não serão válidas para o clássico. Nestes casos, o associado receberá um ingresso para o jogo.

No domingo, uma central de atendimento do Sou Mais Vitória estará funcionando a partir das 13h na Fonte Nova para entregar os ingressos de quem fizer o neste sábado, 20.

