Clássico Ba-Vi chega a 24 mil ingressos vendidos

Assim como no primeiro dia de vendas para o Ba-Vi deste domingo, 6, filas se formaram ontem nos shoppings e na Arena Fonte Nova. No entanto, a comercialização não foi tão intensa quanto na quarta, 3, quando 19 mil bilhetes foram vendidos.

De acordo com a assessoria da Arena Fonte Nova, o número chegou a 24 mil até as 19h desta quinta. As vendas continuam pela internet e nos balcões Ticketmix (shoppings Salvador, Paralela e Iguatemi) e Pida (Piedade e Lapa) das 9 às 22h - para todos os torcedores - e na bilheteria Norte do estádio, que funciona 8h às 17h, apenas para a torcida do Bahia.

