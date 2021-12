Felipe Massa amargou uma série de acidentes nas últimas corridas, sendo que no último deles capotou o seu carro ao se tocado pela McLaren do dinamarquês Kevin Magnussen já na primeira curva do GP da Alemanha de Fórmula 1, domingo passado, em Hockenheim. Antes disso, o brasileiro não conseguiu tracionar na largada e depois foi vítima de um acidente provocado por Kimi Raikkonen, da Ferrari, também na primeira volta.

Estadão Conteúdo Claire Williams vê 'má sorte passageira' de Massa

Embora a competência do piloto tenha ficado em xeque nestas últimas corridas, Claire Williams, chefe adjunta da equipe que leva seu sobrenome, acredita que Massa está atravessando apenas uma 'má sorte passageira'. Para a filha de Frank Williams, fundador da escuderia inglesa, o piloto está fazendo bem o seu trabalho, apesar de hoje figurar apenas na décima posição do Mundial, 61 pontos atrás do finlandês Valtteri Bottas, o seu companheiro de equipe.

"Felipe está fazendo um ótimo trabalho. Ele apenas está enfrentando alguns dias de má sorte passageira. Ele é maduro - e experiente - o suficiente para perceber que as coisas no esporte nem sempre saem do nosso jeito. Ele não está se deixando abalar por isso tudo", afirmou Claire, lembrando que Massa, com sua experiência, também desempenhou papel importante na preparação dos carros da Williams para esta temporada.

"Felipe está entregando o que esperávamos que ele entregasse e trouxesse para o time: a experiência que ele tem na F1. Ele fez um trabalho enorme com o departamento de engenharia para desenvolver o carro, assim como colaborou com a equipe no aspecto motivacional", destacou a dirigente.

A Williams vem em evidente evolução nesta temporada da F1 e foi a segunda equipe de maior destaque nas últimas quatro corridas, ficando atrás apenas da dominante Mercedes. Bottas foi segundo colocado no GP da Inglaterra e no GP da Alemanha. Antes disso, na Áustria, também subiu ao pódio com o terceiro lugar na corrida na qual Massa terminou em quarto.

O grande crescimento da escuderia faz Claire exibir otimismo para a continuidade desta temporada e para as próximas que virão. "Estou orgulhosa de toda a equipe, somos um time de pessoas incríveis. Chegar onde estamos agora é uma magnífica recompensa para todo o trabalho duro. Acho que estamos a caminho de um futuro de muito sucesso", aposta.

