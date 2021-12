Circuito Sest Senat de Caminhada e Corrida de Rua abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a etapa em Salvador do Circuito Sest Senat de Caminhada e Corrida de Rua. A prova de corrida será realizada no dia 10 de novembro, a partir das 19h. O evento é gratuito para trabalhadores do setor do transporte cadastrados no Sest Senat e seus dependentes. Já o público externo paga uma taxa no valor de R$ 50.

Este ano, a prova, que chega à 5ª edição, ocorre na avenida Otávio Mangabeira (em frente ao Posto de combustível da Petrobras), bairro da Boca do Rio. Os participantes poderão escolher entre os percursos de 5k e 10k, ou caminhada de 2k.

Os interessados devem se inscrever até o próximo sábado, 27, por meio do site ou na unidade do Sest Senat, localizada na avenida Manoel Dias da Silva, 1.052, na Pituba. O kit do corredor é composto por camisa, boné, porta-celular, sacochila e número de peito.

Mais de 2500 participantes são esperados pela organização. Outras informações sobre a prova também podem ser conferidas na própria página do circuito ou ainda no telefone: (71) 3205-5900.

adblock ativo