Circuito Rei e Rainha do Mar traz paddleboard a Salvador

A terceira etapa do Circuito Rei e Rainha do Mar 2018 será realizada no dia 16 de setembro na praia de São Tomé de Paripe, em Salvador, e contará com uma grande novidade: a estreia do paddleboard.

A expectativa é de que o evento reúna cerca de 2 mil participantes, com as já tradicionais provas de águas abertas e também com esta nova modalidade, onde os atletas ficam em cima da prancha e utilizam os próprios braços como remo, de duas formas: pronada e com os braços simultâneos; ou deitada com os braços alternados.

A atleta da seleção brasileira de paddleboard, Sinara Prazos, competirá na capital baiana e espera divulgar o esporte formando novos adeptos na capital baiana.

“Expectativa grande de estrear a prova no Rei e Rainha do Mar, ainda mais na minha terra. Novidade que espero ter vindo pra ficar no Circuito Nacional. Fico feliz em divulgar um esporte tão especial, que existe há mais de 100 anos, e aqui no Brasil começa a despontar nos principais eventos aquáticos, mostrando sua força e cada dia mais adeptos a conhecer e se encantar por essa atividade que ajuda a fortalecer e incrementar os treinos de natação e de surf”, disse, Sinara Prazos, por meio de nota divulgada pela assessoria.

Sinara Pazos é atleta da Seleção Brasileira de paddleboard

O Circuito terá provas de natação em águas abertas (Sprint, de 1 km, Classic, de 2 km e Challenge, com percurso de 4 km); de Beach Biathlone Stand Up Paddle, com percursos de 3 km, 6 km e 9 km que valerão também como etapa do Campeonato Baiano de SUP.

Além disso, o evento contará ainda com um período dedicado às crianças com a corrida kids (de 5 a 13 anos), natação kids (de 9 a 13 anos) e SUP Kids (até 12 anos).

