Circuito Popular: 'Decolando' vence no futebol de várzea

No último dia do Circuito Popular de Mobilização Esportiva, aconteceram no domingo, 30, as finais dos campeonatos de futebol de várzea e de praia, realizadas nos bairros de Boca do Rio e Armação, respectivamente.

O técnico do time campeão 'Decolando para o futuro', Marcos Roberto, acredita no potencial de projetos como este. "Mais do que incentivar a preparação de atletas, esta iniciativa é uma possibilidade de investir num jovem longe das drogas e do crime", disse.

Na competição de futebol de praia, a premiação foi batizada como Troféu Bismarck, em homenagem a João Bismark dos Santos Sobrinho, presidente da Federação Baiana de Futebol de Areia, falecido em março de 2013.

Matheus, de 13 anos, só teve motivo para comemorar: "Joguei com meus amigos, fui artilheiro e melhor jogador. Peço a Deus que eu me torne um jogador de futebol profissional".

