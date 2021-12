Circuito nacional de corrida começa domingo em Salvador

A orla de Salvador vai receber no próximo domingo, 13, o Circuito de Corridas Caixa 2014, a primeira etapa da competição, que terá sequência em outras 11 cidades ao longo do ano. Os atletas vão competir ao longo do percurso de 5 e 10 km, com largada e chegada na região do Parque Atlântico, na Boca do Rio.

Para o percurso mais curto, a disputa será entre atletas das categorias Geral, Economiário e da categoria Duplas. O mais longo será disputado por competidores das categorias Elite, Geral e Economiário. Todas as categorias serão divididas para masculino e feminino. A largada oficial está prevista para às 7h.

Os cinco primeiros colocados na categoria Elite masculino e feminino - somente os participantes do percurso de 10 km - receberão medalha de participação troféu e uma premiação em dinheiro. O vencedor vai faturar R$ 4 mil reais.

Além de Salvador, o Circuito de Corridas Caixa 2014 vai passar por Uberlândia-MG, Campo Grande-MS, Belo Horizonte, Goiânia, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Ribeirão Preto-SP, Curitiba, Brasília e São Paulo.

