Circuito Gourmet de Tênis será realizado neste fim de semana

O Circuito Gourmet de Tênis, que tem o objetivo de reunir esporte e gastronomia, será realizado neste final de semana (sábado, 9, e domingo, 10), na Associação Atlética da Bahia, localizada no bairro da Barra.

Além do circuito, os atletas terão uma vasta programação com a primeira edição do Indopan Open de Tênis. Cerca de 80 duplas, divididas em quatro categorias, devem participar da competição, segundo a organização do evento. Os troféus serão entregues para os campeões e vice - campeões de cada classe (A, B, C e D).

As inscrições foram encerradas na quinta-feira, 7, mas o público que quiser participar da programação gastronômica e de entretenimento deve desembolsar o valor de R$ 30. Mais informações no site da Federação Baiana de Tênis.

