Circuito do CAB ganha nome de Ayrton Senna e monumento de Bel Borba

Em evento a ser realizado na Praça da Rotatória, nesta quarta-feira, 11, às 16 horas, o circuito do CAB ganha o nome do maior piloto brasileiro de todos os tempos: Ayrton Senna.



E para a homenagem se tornar ainda mais completa, o grande ídolo ficará imortalizado no local em um monumento confeccionado pelo artesão baiano Bel Borba.

Detalhes sobre a escultura de Ayrton Senna:

Criador: Bel Borba

Peso: 1.800 quilos

Altura: 4 metros

Materiais utilizados: Aço carbono com tinta base protetora, revestida por tinta automotiva

Tempo de confecção: Cerca de três semanas

Local onde ficará instalada: Na curva da rotatória do CAB, onde será disputada a etapa baiana da Stock Car, no próximo dia 15



