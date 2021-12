Circuito de Tênis de Mesa promove entretenimento em Salvador

Salvador recebe no próximo domingo, 14, a primeira etapa do Circuito Baiano de Maratonas Populares de Tênis de Mesa. O evento acontecerá em frente ao Teatro Castro Alves, na praça do Campo Grande, das 8h às 13h.

A expectativa da organização é que cerca de 1.500 pessoas devem comparecer ao local para conhecer mais sobre o esporte, participar das ações de saúde coletiva, conferir palestras interativas e observar as disputas que serão realizadas por 15 atletas de alto rendimento da capital, Região Metropolitana e Feira de Santana.

Além da prática esportiva, dois temas serão abordados em palestras durante o circuito: Como evitar o uso de drogas através dos esportes, e Nutrição e alimentação saudável para atletas, todas gratuitas.

Após passar pela capital baiana, o Circuito Baiano segue para os municípios de Santo Amaro, Feira de Santana e Vitória Conquista.

adblock ativo