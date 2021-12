Circuito de natação terá etapa no subúrbio de Salvador

Será realizado no dia 16 de setembro a terceira etapa de 2018 do Circuito Petrobras Rei e Rainha do Mar. O palco dessa edição será a praia de São Tomé de Paripe, no subúrbio de Salvador, e acontecerá das 7h30 às 16h.

O circuito conta com uma diversidade de provas e a capital marca a estreia da Paddleboard, novata no Circuito Rei e Rainha do Mar. Além desta, os participantes podem escolher entre as dez oferecidas.

Para os adultos, existem três opções de competições de natação: o Sprint (1 km); o Classic (2 km); e o Challenge, com um percurso de 4 km. Quem prefere a terra também tem vez no circuito.

Para as crianças, as opções são a corrida kids (de 5 a 13 anos), natação kids (de 9 a 13 anos), e SUP Kids, para até 12 anos. As inscrições já estão abertas, e se encerram no dia 11 de setembro, os interessados podem se inscrever através do site da instituição.

