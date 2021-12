Circuito de Ímola fará homenagem a Ayrton Senna

Ímola se prepara para fazer uma homenagem ao piloto Ayrton Senna, falecido há 20 anos durante uma corrida realizada no circuito da cidade italiana, em 1º de maio de 1994. O tricampeão brasileiro será tema de um evento que ocorrerá na cidade a partir do dia 30 de abril e seguirá durante cinco dias seguidos.

Senna foi muito querido pelos moradores da cidade do norte da Itália. Fãs lembram não só o desempenho do brasileiro nas corridas como também por ser humilde e caridoso com as pessoas da localidade.

"Era um sujeito modesto, que pilotava porque era a sua paixão, mas nunca se esquecia da linha de chegada final", disse Sergio Mantovani, conhecido na Itália como o "padre dos pilotos" por sua estreita relação com eles.

Um outro morador também relata emocionado."Ele era admirado até pelos torcedores da Ferrari, e aqui nós somos na maioria ferraristas. Ele era respeitado por mais do que suas vitórias, também como pessoa. E, morrendo daquele jeito, ele virou lenda", disse o aposentado Oliviero Lanzoni, de 63 anos.

Campeão em 1988, 1989 e 1991, Senna colidiu violentamente contra um muro de concreto após uma falha mecânica no carro. Ele foi o último piloto da Fórmula 1 a morrer numa corrida. As mortes dele e do austríaco Roland Ratzenberger, num treino na véspera, fez com que a categoria mudasse drásticamente regras de segurança.

adblock ativo