Circuito da Stock Car é vistoriado pela Codesal

A montagem das estruturas para mais uma edição do GP Bahia da Stock Car, que acontecerá no dia 26 de agosto nas ruas do Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, já vem sendo vistoriada pela Defesa Civil de Salvador (Codesal). "Fazemos isso todos os anos, para que pilotos e expectadores tenham um evento bonito e seguro", conta a engenheira do órgão Rita Moraes, especialista em segurança do trabalho.

No trabalho, segundo a engenheira, a equipe se preocupa com todos os detalhes das estruturas. "Verificamos com muito cuidado, por isso temos que acompanha a montagem. Quando percebemos alguma irregularidade enviamos documentos para que sejam feitos os reparos necessários", acrescenta.

Segundo o técnico Luciano Cerqueira, como as instalações ainda estão no início essa ainda é a primeira análise do circuito. Na próxima semana, técnicos e engenheiros vão retornar ao CAB para avaliar as estruturas.

O objetivo da ação é garantir a proteção civil a todos que de alguma forma vão participar de mais uma edição da corrida na capital baiana. "Queremos uma festa muito bonita", declara Rita Moraes.

adblock ativo