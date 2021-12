Circuito Baiano de Judô começa neste fim de semana

A 7ª etapa do Circuito Baiano de Judô começa nesta sexta-feira, 13, no Sesi de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O evento é promovido pela Federação Baiana de Judô (Febaju), e reunirá cerca de 525 atletas (masculino e feminino), divididos em sete categorias.

No primeiro dia do evento, será realizado o congresso técnico e sorteio das chaves. No sábado, 14, inicia-se as disputas nas diversas categorias. No mesmo dia, será feita a premiação.

Além da competição, os visitantes poderão conhecer o projeto do Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), que será construído em Lauro de Freitas. A previsão de inauguração é para maio de 2014.

