Circuito Baiano de Futebol Digital acontece em Salvador até 13 de abril

O e-Sports volta a figurar no cenário baiano com mais uma edição do Circuito Baiano de Futebol Digital 2019. A Competição acontece na praça central do Shopping Piedade, até o dia 13 de abril.

O campeonato será dividido em duas modalidades, um para PES 2019 (Pro Evolution Soccer), e outro para FIFA 2019, com cada uma disputada em fins de semana diferentes. Durante a semana a arena está aberta ao público.

O campeão de cada modalidade vai disputar a Copa do Nordeste de Futebol Digital, em Alagoas, com vaga e passagem garantidas pela organização. Para os interessados, as inscrições do evento são feitas através do Sympla, onde é possível também ver o regulamento da competição.

