Cinco times em busca do acesso à 1ª divisão do Baianão

O futebol baiano volta a viver um clima de decisão e muita emoção neste domingo, 14. A partir das 15h, a bola rola nos quatro jogos da última rodada da Segunda Divisão do Estadual, que definirão quais times participarão da elite em 2016. Cinco dos nove clubes chegam com chances de conquistar as duas vagas do acesso.



Líder do campeonato com 13 pontos, o Fluminense de Feira de Santana está pressionado devido aos resultados ruins nas duas últimas rodadas. Empatou com o Ypiranga em casa e perdeu, domingo passado, para o Itabuna.



Entretanto, a torcida tricolor se mantém confiante e deve encher novamente o Joia da Princesa diante do vice-lanterna Atlético de Alagoinhas, que não tem mais chances de subir. Até anteontem, foram vendidos cerca de 6 mil ingressos e a carga total à venda subiu para 13 mil. O Flu tem uma média de pouco mais de cinco mil torcedores por jogo.



Em campo, o Touro do Sertão possui desfalques. O zagueiro Igor e o lateral Neném cumprem suspensão, e o técnico Paulo Salles não definiu seus substitutos. O meia Alessandro Azevedo, que estava machucado, retorna. Dadai, que também se recupera de lesão, ainda é dúvida. Para confirmar o acesso, basta o Tricolor, campeão estadual em 1963 e 1969, ganhar.



Na segunda posição com 12 pontos, o Ypiranga, dono de 10 títulos baianos, visita o Juazeiro. Entrou na zona de classificação pela primeira vez no domingo, mas tem a mesma pontuação e apenas um gol de saldo a mais do que o Flamengo de Guanambi, que recebe o lanterna Jequié.



Para voltar à divisão principal do Baiano após 16 anos, o Mais Querido precisa vencer e torcer por tropeços de Fla e Flu. Pode subir mesmo se ambos vencerem, contanto que supere o Rubro-Negro no saldo de gols.



Para complicar, seu adversário também sonha com a ascensão. O Juazeiro, em 5º lugar com 11 pontos, precisa vencer em casa e torcer por empates do Itabuna com o Botafogo, em Senhor do Bonfim, e do Flu ou do Fla.



História



O time de Guanambi, fundado em 2009, busca seu primeiro acesso à Primeira Divisão do Campeonato Baiano.



Na terceira colocação, o Beija-flor do Sertão tem que vencer o Jequié em casa e torcer por empate do Fluminense ou do Ypiranga. Mesmo com vitórias do dois primeiros colocados, o Flamengo pode subir, mas precisa ultrapassar o Aurinegro no saldo de gols.



O Itabuna, quinto time com chance de alcançar o acesso, depende da combinação de resultados mais complexa. Além de obrigado a derrotar o eliminado Botafogo fora de casa, torce por igualdades do Flu e do Ypiranga ou do Fla.



A dupla promovida decidirá o título em ida e volta.

