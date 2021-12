Cinco jogadores do Botafogo testam positivo para coronavírus

O Botafogo recebeu nesta terça-feira, 16, os resultados dos testes realizados pelos jogadores para o coronavírus. A bateria indicou que cinco atletas do clube testaram positivo para o Covid-19. O procedimento faz parte do protocólo recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). v.

A inspeção foi realizada dentro do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Todos os atletas contaminados possuem casos considerados como assintomáticos. No entanto, eles precisarão realizar os treinamentos separados dos demais jogadores do elenco.

Mesmo com toda a situação, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) marcou a partida do Botafogo contra a Cabofriense para a próxima segunda-feira, 22 de junho. Atualmente, o Alvinegro carioca nem sequer começou os treinos com o plantel e já alegou que deverá entrar na justiça contra a decisão da entidade.

De acordo com a cúpula do Fogão, a intensão é retornar às atividades presenciais e, consequentemente, jogos oficiais no mês que vem. O Campeonato Carioca já pode voltar nesta quinta-feira, 18, com a partida entre Flamengo e Bangu, no Maracanã.

