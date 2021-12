Cinco corintianos ainda presos em Oruro são libertados

Os cinco torcedores do Corinthians que ainda estavam presos em Oruro, na Bolívia, foram liberados nesta quarta-feira pela justiça local. Eles estavam detidos desde o dia 20 de fevereiro por causa da morte do garoto Kevin Espada, de 14 anos. Em junho, os outros sete torcedores - eram 12 no total - já haviam sido liberados.

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, confirmou a informação que os torcedores serão soltos. "Hoje não tem jogo do Coringão...mas temos a vitória dos nossos irmãos que conquistaram sua Liberdade e estarão de volta", informou o Twitter oficial da organizada. "A justiça de Deus tarda, mas não falha!!! #LIBERDADE."

Os cinco corintianos que foram liberados são: Cleuter Barreto Barros, Leandro Silva de Oliveira, José Carlos da Silva Júnior, Marco Aurélio Nefreire e Reginaldo Coelho. Eles devem chegar ao País até esta sexta-feira. A justiça boliviana havia emitido um relatório indicando que os torcedores seriam liberados nesta quarta-feira.

No começo deste mês, o Corinthians havia chegado a um acordo com a família de Kevin, que morreu após ser atingido por um sinalizador dentro do estádio em Oruro, na partida entre San Jose e Corinthians pela Libertadores. O Corinthians fez uma doação de US$ 50 mil (cerca de R$ 112 mil).

Por conta do episódio, o Corinthians foi punido e teve que atuar sem a presença de sua torcida na partida contra o Millonarios, ainda pela primeira fase da Libertadores. Após recurso apresentado pelo time paulista, a punição foi alterada e a presença de corintianos passou a ser proibida apenas em partidas como visitante por 18 meses. O clube voltou a entrar com recurso contra esta nova decisão, mas este ainda não foi julgado.

