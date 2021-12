Cimed/Malwee conquista o tetra da Superliga masculina

O Florianópolis Cimed/Malwee se sagrou tetracampeão da Superliga masculina de vôlei, em sua quinta final seguida. Neste sábado, 1º, a equipe catarinense venceu o Bonsucesso/Montes Claros por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 31/29), no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e conquistou o quarto título da competição, o terceiro consecutivo. Apesar da derrota, o oposto Lorena, do time mineiro, terminou como o maior pontuador do jogo, com 15 acertos.





As equipes começaram o primeiro set investindo no saque forçado. Até o primeiro tempo técnico, a Cimed/Malwee havia errado dois serviços e o Bonsucesso/Montes Claros, três. Eficiente no bloqueio desde o início, o time mineiro abriu 8/4.

A parada fez bem à equipe catarinense, que voltou melhor no ataque e virou o jogo: 10/9. A partida ficou equilibrada até o 17º ponto, quando a Cimed/Malwee passou a impor o ritmo de jogo. A equipe de Marcos Pacheco continuou mais eficiente nas viradas de bola e aproveitou-se dos erros adversários para abrir 23/19. No fim, após desperdiçar dois set points, o time catarinense fechou a parcial em erro de saque do ponteiro Piá: 25/22.

O Bonsucesso/Montes Claros sentiu a derrota no primeiro set e demorou para se encontrar em quadra no segundo, quando viu a Cimed/Malwee abrir 5/1. O clube mineiro ensaiou uma reação e encostou em ataque do central Acácio: 7/5. O time catarinense, no entanto, continuava superior. Melhor no ataque e na defesa, a equipe chegou ao segundo tempo técnico com 16/14 no placar.

Mais uma vez, o número de erros fez a diferença e a Cimed/Malwee fechou a segunda parcial em 25/20. Enquanto o Bonsucesso/Montes Claros cedeu oito pontos em erros ao adversário, a equipe catarinense errou somente três vezes.

No terceiro set, o time mineiro começou na frente (3/1). Mas a Cimed/Malwee não demorou para chegar ao empate: 5/5 em ace do central Éder. A partir daí, jogo equilibrado e disputado ponto a ponto. Na segunda parada técnica obrigatória, o placar apontava 16/15 para o Bonsucesso/Montes Claros.

Enquanto o levantador Bruno, da Cimed/Malwee, investia nas bolas para os centrais Éder e Lucão, Rodriguinho, do time de Montes Claros, apostava na força do oposto Lorena, que empatou a parcial em ponto de ataque: 24/24. No final, melhor para a equipe catarinense, que fez 31/29 em dois pontos seguidos de bloqueio.

adblock ativo