Cigano: "Vou provar ao Cain quem foi que teve sorte"

Dia 19 de outubro. Esta é data marcada para decretar o fim da trilogia entre o brasileiro Junior Cigano e o norte-americano Cain Velásquez, no UFC 166, em Houston, nos Estados Unidos. No primeiro embate, em 2011, o catarinense - mas baiano de coração - venceu com um nocaute ainda no primeiro round. Já no final de 2012, Velásquez teve direito a revanche. Não a desperdiçou. Após cinco rounds, recuperou o cinturão por decisão dos juízes.

Em entrevista exclusiva ao A TARDE, Cigano, que desde a última quinta-feira já está em Houston, falou sobre o rival e explicou toda a tática para recuperar o sonhado cinturão. Extremamente confiante, revelou ainda que já conversou com representantes da Arena Fonte Nova para realizar na praça esportiva a possibilidade de uma futura defesa do título dos peso-pesados do UFC.

A TARDE - Faltando cinco dias de uma das luta mais aguardadas do UFC, você está preparado para pôr um desfecho positivo e feliz a esta trilogia?

Junior Cigano - Claro! Estou me sentindo muito bem. Fiz meu último sparring na quarta-feira (dia 9). Foi legal. Pude ver o quão realmente o treinamento me fez bem, tentei procurar variar bastante desta vez. Eu costumo dizer que a primeira luta foi rápida demais. Na segunda, eu não estava lá. Aconteceram algumas coisas que tiraram meu foco. A terceira, acho que não apenas eu, mas todo mundo quer ver. Não só pela revanche, mas pelo cinturão. E vou reconquistá-lo!

AT - Já que você tocou no assunto... até hoje comenta-se sua apatia no octógono na perda do cinturão para o Cain. De fato, o que houve? Quais foram as coisas que tiraram seu foco?

Cigano - Dizem muito por aí: que eu me "achei", que o sucesso teria subido à cabeça... nada disso. Na verdade, foi diagnosticado um overtraining, no hospital, logo após a luta. Eu fui direto para lá. Estava com a cara meio inchada (risos). Mas assim, não faltou treino. Na verdade, sobrou. Treinamos três meses e passou da conta. Uns quinze dias antes da luta, estava me sentindo bem demais. Mas ai depois comecei a ficar preguiçoso para ir aos treinos. Foi uma coisa nova, eu nunca tinha vivido. Como eu não tinha um acompanhamento bem formulado, não pude diagnosticar antes para reduzir as cargas dos treinos. Foi um aprendizado, porque agora eu sei me cuidar mais. Estou bem melhor.

AT - Há duas semanas, o presidente do UFC, Dana White, via Twitter, comentou sobre sua forma física. Disse que você "está em ótima forma. Muito rápido para alguém tão grande"...

Cigano - (risos) Fiquei feliz pelo reconhecimento do Dana (White). Devo isso ao André Piccoli, meu preparador físico. Excelente profissional. Foi o que eu falei, houve uma profissionalização do trabalho. Na derrota para o Velásquez, eu quase não tinha um acompanhamento médico. Na época, era ir treinar e pronto. Hoje, não. Tenho agora um fisioterapeuta, um fisiologista, o Alexandre Dortas, nutricionista, psicóloga, toda uma equipe ao meu lado. Estou me sentindo bem melhor, ainda mais confiante. Sinto-me muito mais forte.

AT - Na sua última luta, contra Mark Hunt (no UFC 160) além do tradicional boxe, você usou mais os pés. Variar o leque de golpes seria o segredo para vencer o Cain Velásquez?

Cigano - Na verdade, a ideia é me manter apto a qualquer coisa diferente que ele possa querer lutar. É óbvio que me sinto melhor em pé. Priorizo isso, mas treino de tudo. Na última luta mesmo, senti-me mais confiante, soltei até um chute. Agora, contra o Cain é uma oportunidade boa para usar o jiu-jitsu, por exemplo. Pois, tenho certeza que ele vai querer levar (a luta) para o chão, me derrubar. Ele pode até falar que não, mas sei que não é a verdade. Ele sabe, eu sei.. que na trocação, em pé, ele não poderá levar a luta por muito tempo. E, caso ele me derrube, não terá conversa. Vou soltar o braço e usar o meu jiu-jitsu.

AT - Você analisou as últimas lutas do Cain? No seu ponto de vista, o que é preciso tomar cuidado em seu adversário?

Cigano - Analisei todas as lutas dele. Ele é diferenciado. Condicionamento físico sensacional. Luta o tempo todo, não fica cansado. É bom não só na trocação (boxe), mas no wrestling. É uma pessoa que coloca pressão no adversário. O estudei bastante. Já tenho uma estratégia na cabeça. Tentarei bloquear essa tática dele, de botar pressão. Esse será meu jogo.

AT - Se você vencer, recupera o cinturão. E, de imediato, já se conhece o novo desafiante: Fabrício Werdum. Ele já perdeu para ti (em 2008) e afirmou recentemente que deseja muito essa revanche? E aí, já parou para pensar neste cenário?

Cigano - Não parei e não vou parar. Agora, realmente, não me importa. Já ouvi gente falando isto. Mas não posso me antecipar. Primeiro é vencer, conquistar o cinturão. Além disso, não escolho adversário. Independentemente de quem seja, estarei pronto. Agora o Werdum está numa boa fase, venceu as últimas três lutas. É um bom rival.

AT - Em entrevista ao A TARDE, você disse que se recuperasse o cinturão, iria propor ao UFC defendê-lo na Fonte Nova. Este sonho ainda está de pé?

Cigano - Com certeza! Inclusive, já conversei com o pessoal da Fonte (Nova). Há condições. Vamos ver a vontade do UFC. Seria maravilhoso lutar aqui. Defender na minha cidade o cinturão, que tenho certeza que trarei de volta. Vai ser legal. Lutar com a galera me apoiando. Com fé em Deus, esse sonho irá se realizar.

AT - Você sempre foi um cara centrado. Porém, afirmou ao portal Terra que o Cain "batia como uma garota". Acredita que o jogo psicológico pode lhe ajudar desta vez?

Cigano - Eu comentei que ele batia como uma moça, mas foi num programa de humor. Eu tentei ser engraçado na minha colocação. Não quis desrrespeitá-lo. Eu falei isso pelo fato de ter sido derrotado, não ter saído com cortes no rosto. Normalmente os caras que pegam mesmo, no primeiro soco, já corta o rival. Sai inchado, sem cortes. Gosto de mostrar o que tenho para mostrar dentro do octógono. Respeito o Cain. Acho que ele seria um grande campeão e eu até gostaria de vê-lo campeão, mas não nessa minha categoria (risos). Nos peso-pesados vou mostrar que quem manda é o Cigano!

AT - Dá para perceber pelo seu discurso que você está transpirando motivação...

Cigano - Cara.. (pausa, seguida de respiração profunda). Quando perdi o cinturão, foi o pior momento de minha vida. Sabia que milhões de brasileiros torceram por mim. Os decepcionei. Agora que tenho uma nova chance, não a desperdiçarei. É vencer ou vencer. Além disso, falaram muita besteira quando o Cain venceu aquela luta.

AT - Quais foram as besteiras? Nos revele..

Cigano - Ahhhh... O Velásquez falou que na primeira luta, ele não estava lá, que tive sorte. Cada um tem que pensar o que é melhor para si. Se ele gosta de pensar assim, parabéns. Isso me motiva ainda mais. Eu o vi... ele estava lá quando perdeu para mim na primeira luta. Após um minuto, ele estava no chão tomando socos na cara. Assim como eu apanhei na segunda, sai com a cara amassada. Sábado que vem (dia 19), eu vou provar a ele quem teve sorte.

AT - No último domingo, você se reuniu com familiares, integrantes de sua equipe. Como é se deparar nesse momento pré-luta? O que fazer para conter a ansiedade?

Cigano - Pois é.. foi uma forma de 'colher' energias positivas e relaxar um pouco. Dar boas risadas com a molecada do treino, a parentada toda. É bom demais. Agora, não adianta dizer que não estou ansioso. Posso dizer que hoje, com a experiência das lutas que já tive, consigo administro a ansiedade. Ainda durmo de boa (risos). Mas faltando pouco dias, só penso em subir ao octógono e acabar logo com a luta.

AT - Você é religioso? Fez algum tipo de promessa?

Cigano - Creio em Deus. Não fiz promessa. Mas me sinto abençoado por essa oportunidade (revanche). Peço a Nossa Senhora que, se eu for merecedor, tenha de volta este tão sonhado cinturão.

AT - Pela primeira vez, lutará sendo agenciado pela 9ine, empresa de marketing esportivo de Ronaldo Fenômeno. Ele chegou a falar contigo?

Cigano - Não tive muito contato com ele esta semana. Mas num evento, tem pouco tempo, nos batemos e ele falou comigo. Desejou boa sorte. Disse que faria de tudo para ir (à luta) e deu umas coordenadas. (risos). 'Cigano é o seguinte: manda ver! Arrebenta o Cain. Solta a mão!' Eu disse que podia deixar, iria cumprir o pedido à risca.

AT - Como você vê o duelo entre Jon Jones e o brasileiro Glover Teixeira, valendo o cinturão dos meio-pesados? Acredita que a hegemonia do norte-americano, enfim, está ameaçada?

Cigano - Sem dúvidas. O Glover bate muito forte. Tem um jiu-jitsu muito bom, já é experiente. Está com vontade, gana de ser campeão. Se o Jon Jones lutar como lutou contra o Alexander Gustafsson (numa luta equilibrada, o norte-americano venceu por decisão unânime dos jurados), já era. Ele perde para o Glover.

AT - Como você vê o Projeto de Lei 5534/09, do deputado José Mentor (PT-SP), que veda a exibição de qualquer luta marcial violenta, seja em canais abertos ou fechados?

Cigano - Não tenho acompanhado, mas já tinha ouvido falar sobre isso. Espero que na verdade as pessoas entendam que a violência está longe das artes marciais. Ao contrário, quando se pratica boxe ou jiu-jitsu, a criança passa a ser mais disciplinada.

AT - Para finalizar, já parou para pensar num "novo" revés?

Cigano - Isso não vai acontecer. Com a sede, a gana que estou... irei trazer este cinturão de novo para o Brasil e para a Bahia.

adblock ativo