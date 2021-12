Cigano volta ao octógono em maio

Júnior "Cigano" dos Santos já tem data marcada para o esperado retorno ao octógono do UFC. O lutador catarinense, radicado na Bahia, encara o norte-americano Stipe Miocic no UFC 173, em 24 de maio, em Las Vegas.



O combate será a luta co-principal do evento, que terá como destaque o embate entre o atual campeão, Chris Weidman, com o brasileiro Lyoto Machida pelo cinturão dos médios.



O ex-campeão dos pesos-pesados não luta desde outubro, quando fracassou na tentativa de recuperar o cinturão das mãos de Cain Velasquez. Antes, Cigano havia nocauteado Mark Hunt em maio e perdido pela primeira vez para Cain em dezembro do ano retrasado.



O adversário da vez tem perfil ameaçador. Apesar dos 31 anos - contra 29 de Júnior -, Miocic está em ascensão na categoria: 11 vitórias e apenas uma derrota no cartel. Vem de dois triunfos, sobre Roy Nelson e sobre o brasileiro Gabriel "Napão", em janeiro deste ano.



Luta equilibrada



Técnico de boxe de Cigano, o baiano Luiz Carlos Dórea vê em Miocic um adversário perigoso. "Ele é um dos melhores da categoria. É um ótimo boxeador, e tem uma ótima luta de chão, também", comenta.



Curiosamente, o próximo adversário foi uma espécie de 'pedido' de Cigano. Ele afirmou em entrevistas que gostaria de encarar Miocic. "Ele está vivendo um momento muito bom em sua carreira, pode ser uma boa luta", disse, antes do UFC Fight Night em Jaraguá do Sul (SC), há cerca de quinze dias.



Dórea considera apenas uma coincidência. "Foi só um comentário que o Cigano fez quando perguntaram sobre esse atleta", rebateu.



Segundo ele, o brasileiro - criticado na última derrota por apostar demais no boxe - têm se esforçado para desenvolver outras habilidades. "Estou treinando com ele no Rio de Janeiro, onde trabalhamos mais a parte de chão. Mas quando voltar para a Bahia, vamos voltar a focar no boxe, sim", disse.

adblock ativo