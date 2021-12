Cigano vai para temporada de treinos no Rio

Júnior Cigano está de mudança para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, o lutador, ex-campeão dos pesos pesados do UFC, vai iniciar a preparação para a volta aos octógonos do UFC, ainda sem data marcada.

No entanto, a assessora da Nine Sandra Azedo garantiu que o local de residência dele continua sendo Salvador. "Ele está de mudança, mas nada muda. Ele só está fazendo uma adaptação ao treino dele".

A intenção de Cigano é aprimorar sua técnica e estratégias de luta. Na sexta, 24, ele deu início aos treinos na sua nova academia, a Nova União, de André Pederneiras, e tem total confiança no novo treinador. "O Dedé é um cara que eu e todo o universo das lutas respeitamos muito. É um grande estrategista que, sem dúvida, vai me ajudar a evoluir", disse ele em entrevista ao site Combate.

Sandra também contou que a estadia no Rio deve durar cerca de dois ou três meses. Após esse período, o lutador pretende fazer um intercâmbio no exterior - provavelmente nos Estados Unidos - para treinar outras modalidades específicas de luta. "Mas ainda não está nada definido", explicou.

Laços com a Bahia

Apesar da mudança de cidade, Cigano segue sendo atleta da academia Champions Team, do treinador Luiz Dórea.

No momento, o catarinense não tem nenhuma luta marcada, mas Dórea, que está nos Estados Unidos para acompanhar a luta de seu outro pupilo, Hugo Wolverine, contra Junior Hernandez, já tem planos para ele quando voltar ao Brasil.

"O Cigano vai me ajudar no treinamento do Rodrigo Minotauro. Os dois devem começar a treinar juntos, porque assim um ajuda o outro. Espero que, em breve, saia alguma data certa, porque não tem data ainda nem para o Rodrigo e nem para Cigano", explicou Dórea.

A última luta de Júnior Cigano aconteceu no UFC 166, em outubro do ano passado, quando foi derrotado pelo norte-americano Cain Velásquez, na tentativa de recuperar o cinturão.

