Cigano sobe cinco posições e fica mais próximo de reconquistar cinturão

Junior "Cigano" dos Santos deu mais um passo em busca da retomada do cinturão dos pesos pesados do Ultimate Fighting Championship (UFC). A franquia divulgou na manhã desta quarta-feira, 20, o ranking das categorias do evento. Após a vitória contra o americano Derrick Lewis, no último dia 9, o catarinense radicado na Bahia deu um salto de cinco posições na tabela, ocupando atualmente a terceira colocação.

Com isso, Cigano chega a um cartel de 21 vitórias e apenas cinco derrotas em sua carreira. No momento, o atual detentor do cinturão é Daniel Cormier que, durante muito tempo, lutou na categoria dos meio-pesados do UFC.

Acima dele no ranking, estão o nigeriano Francis Ngannou e o americano Stipe Miocic, que já enfrentou Dos Santos por duas vezes, com uma vitória e uma derrota. Nos bastidores, a probabilidade maior seria de uma trilogia entre os atletas.

Além dessas duas possibilidades, o lutador brasileiro também já declarou o interesse em uma luta de peso casado com o meio-pesado Jon Jones. Em entrevista dada ao Grupo A TARDE, Cigano reiterou a satisfação que seria enfrentá-lo no evento.

"Acho que o Jon Jones é o maior peso por peso do mundo, e seria um cara que qualquer lutador gostaria de enfrentar, pelo menos no meu caso. Eu não escolho adversários, quero poder sempre lutar com os melhores e o Jon Jones é o melhor hoje", disse o peso pesado, antes da luta contra Lewis.

Vale lembrar, que desde que iniciou sua carreira no MMA, Jones nunca perdeu de maneira efetiva dentro dos ringues e octógonos. O americano contabiliza um cartel de 24 vitória e uma "derrota", sendo essa, uma desclassificação após aplicar uma cotovelada ilegal. Além de um "No Contest", após testar positivo no exame antidoping.

*Sob a supervisão da editora Maiara Lopes

