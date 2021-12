Cigano recebe suspensão branda após derrota para Velásquez

Apesar de sair do octagono bastante machucado em sua última luta, o lutador Junior Cigano ficará 'de molho' por um tempo relativamente curto. A Comissão Atlética de Nevada determinou uma suspensa branda para o lutador, 45 dias, 15 a mais que a suspensão mínima.

Seu adversário, Cain Velásquez teve o mesmo período de suspensão. Alan Belcher e Tim Boetsch foram os que receberam maior suspensão. Os lutadores poderão ficar até 28 de junho sem voltar aos treinos.

O lutador catarinense radicado na Bahia pediu desculpas aos fãs pela derrota, mas prometeu retomar o título ainda este ano: Meus objetivos para 2013 estão bem claros: treinar mais duro do que nunca e recuperar o cinturão dos pesados".

Com o rosto menos inchado, Cigano segue nos Estados Unidos até o dia 14 de janeiro, quando retorna ao Brasil. O brasileiro aproveitou o tempo disponível para visitar o ex-rival (agora amigo) Roy Nelson, pousando para uma foto ao lado do filho do lutador norte-americano, também ex-campeão dos pesos-pesados. "Meu filho Jax quis dar uma olhada em seu segundo lutador favorito. Junior Cigano se sente bem e está pronto para o ano novo".



