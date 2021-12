Cigano quer recuperar cinturão e lutar na Arena Fonte Nova

Passados mais de dois meses da derrota e, consequentemente, a perda do título dos pesos pesados do UFC - principal torneio de artes marciais mistas do mundo (MMA) - , Junior Cigano já mira os desafios do futuro. Num bate-papo com A TARDE, o lutador falou sobre sua próxima luta contra Mark Hunt (25 de maio), que pode recolocá-lo novamente no caminho do cinturão da categoria. Cigano revelou ainda o desejo de lutar na nova Arena Fonte Nova e rechaçou a hipótese de o sucesso lhe ter subido à cabeça.



O UFC definiu seu novo adversário, o neozelandês Mark Hunt. O que sabe sobre ele?

O Hunt é um cara muito experiente (38 anos). É um dos melhores trocadores (pugilistas) do UFC. Além disso, foi campeão do K-1 (evento de luta em pé em que quedas e finalizações não são permitidas). Conhecido pela sua resistência, bate forte e é um nocauteador nato.



Hunt vem de quatro vitórias seguidas no UFC. Em recente entrevista, afirmou que se considera "o melhor lutador do mundo" e que irá te vencer em pé usando o boxe...

Olha, sou muito confiante no que sei fazer melhor, o meu boxe. Acho que no MMA, o lutador tem que estar preparado para tudo. Meu principal objetivo é sempre nocautear. Ele vem de quatro vitórias? Parabéns! Na verdade, vai parar por aí. Irei vencê-lo, ninguém me para agora. Estou confiante.



E Overeem? Outra vez, alega ter sofrido uma lesão e não te encara no UFC 160, em maio. Ele tem medo de você?

De mim? Não... Ele tem medo é da Comissão Atlética pegá-lo novamente no doping (ano passado, em maio, Overeem foi flagrado com nível de testosterona acima do permitido e foi suspenso por nove meses).



Em entrevista publicada no site da ESPN, você afirmou que Overeem é "uma piada, um cara grandão, bombado, e que fala um monte de besteira"....

Não quis ofender, respeito todos os adversários. Fiquei preocupado em não puder lutar dia 25 de maio. Há todo um planejamento, não poderia ficar sem essa luta. Seria muito prejudicado. O Overeem não é campeão, não é nada. Se ele fosse campeão, eu ainda esperaria. Ainda bem que o UFC colocou o Hunt em seu lugar.



O que muda na preparação? Fará parte do camp (treino) em São Paulo outra vez?

Quase nada. Ênfase no boxe, na luta no chão. O treino, praticamente, é o mesmo. Dessa vez, só fico em São Paulo uma semana.



Acha que ter deixado a Bahia na preparação da revanche contra Cain lhe prejudicou?

Quando ainda era o campeão, fiquei mais tempo lá (em São Paulo). Mas gosto de ficar aqui mesmo. Minha casa, sinto-me melhor.



Cain Velasquez é o dono do título e enfrenta Pezão no UFC 160. Se Pezão vencer e você superar Hunt, certamente terá que encarar seu amigo. Já pensou nisso?

Já pensamos e conversamos sobre isso. Somos muito amigos, gosto muito dele e ele será campeão. Não há muito o que fazer. Ele quer tanto o cinturão quanto eu.



A derrota para Cain ainda o atormenta? Tirou lições?

Não mais. É óbvio que fiquei muito triste. Foi a pior semana da minha vida após a derrota. Ter que olhar no espelho e me ver todo quebrado. Saber que milhões de brasileiros ficaram tristes. Mas tudo já voltou ao normal. Faz parte da vida essas quedas. Ele (Cain) foi melhor que eu. Aprendi muita coisa e ainda estou aprendendo.



Na época, você disse que influências externas te prejudicaram. Após a derrota, afirmou ainda que seu objetivo era recuperar o cinturão e sua mulher (Vilsana). Já a reconquistou?

Isso aí foi uma informação errada que alguns veículos publicaram. Disse que o objetivo era recuperar o cinturão. A minha relação com Vilsana é de muito respeito, mas não somos mais casados há quatro, cinco meses. Não houve crise e isso não comprometeu meu foco.



Em seu twitter, tem postado, ultimamente, há fotos em momentos de lazer, nas baladas... Vi que seus fãs as comentam e pedem que você foque mais o treinamento...

Cara, não sou de sair, sou caseiro. Carnaval foi um exceção, dei uma relaxada. Estava de folga, mas treinei também. Tento ver de modo positivo as 'críticas'. Se dão pitaco, é para meu bem.



Acha que se tornou um pop star? O sucesso, em partes, lhe subiu à cabeça?

(risos e pausa). Pô, pop star? Longe disso. O esporte tem feito coisas maravilhosas na minha vida. Talvez o fato de ter uma agenda de compromissos com os patrocinadores, que precise estar em eventos, passe a ideia de que mudei. Mas não, sou e sempre serei o Cigano. Natural de Caçador e baiano de coração. Pés no chão, sempre!



Essa semana você foi ao médico. Ainda sente o joelho?

Não. Só se vai ao médico quando se está doente? (risos). Fui fazer uma revisão, acompanhar os problemas que tive no joelho direito. Mas estou 100%. O joelho lesionado está até mais forte que o esquerdo.



Se recuperar o cinturão novamente, já passou por sua cabeça propor ao Dana White (presidente do UFC) defender o título na Arena Fonte Nova?

Já passou sim. Informalmente, até comentei isso com o prefeito ACM Neto. Vou trazer esse cinturão de novo para a Bahia, anota aí! E vai ser maravilhoso lutar na Arena, com o estádio lotado. Tenho certeza que em breve poderei dar essa felicidade aos brasileiros e aos baianos.



Em uma entrevista ao A TARDE, disse que detonaria Mike Tyson se lutasse contra ele. Isso repercutiu. Recebeu alguma provocação de volta?

Não, recebi não. Agora é aquilo: diga nomes de grandes lutadores que irei bater em todos. Sempre vou pensar positivo.

