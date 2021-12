Cigano lesiona mão e está fora da final do TUF Brasil 3

O lutador baiano Junior Cigano dos Santos, da categoria peso-pesado do UFC, está fora da final do TUF Brasil 3, em São Paulo. Escalado para enfrentar Stipe Miocic, no principal combate do evento, marcado para o dia 31 de maio, no Ginásio do Ibirapuera, ele foi forçado a desistir da luta por conta de uma lesão na mão durante os treinamentos no Rio de Janeiro.

A organização do UFC ainda não se pronunciou sobre a lesão do lutador e nem quem será o seu substituto.Já Miocic deve ser mantido no card. Esta seria a primeira vez que Cigano se apresentaria em solo brasileiro.

Com a baixa, a final do TUF Brasil sofre a segunda mudança no card. Originalmente marcado para o UFC 173, em Las Vegas, o evento mudou de data por conta da lesão de Wanderlei Silva, um dos técnicos do reality show, que ficou impossibilitado de enfrentar Chael Sonnen.'

A última luta de Cigano havia sido no UFC 166, em outubro, quando foi nocauteado por Cain Velasquez na terceira luta pelo cinturão dos pesados.

*Com informações do UOL.

