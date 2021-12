Cigano faz primeiro treino como reforço do Corinthians

Após fazer uma 'ponta' como comentarista, ao lado de Galvão Bueno, na transmissão da luta entre Anderson Silva e Stephan Bonnar na terceira edição do UFC Rio, no último sábado, 13, o atual campeão mundial dos pesos pesados do UFC (Ultimate Fighting Championship), Junior 'Cigano' dos Santos iniciou, nesta quinta-feira, 18, os treinamentos na equipe de MMA (artes mistas marciais) do Corinthians, no Parque São Jorge.

Agora, o catarinense, mas "baiano de coração", volta as atenções para enfrentar o norte-americano, com ascendência mexicana, Cain Velasquez. A luta marca sua segunda defesa de cinturão no principal evento de artes marciais do mundo.

O norte-americano já foi nocauteado pelo brasileiro em 2011, na luta em que Cigano se tornou campeão do Ultimate, e agora terá a chance da revanche no UFC 155. O grande duelo acontece no dia 29 de dezembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Na primeira defesa, em maio, o brasileiro superou o americano Frank Mir.

Aos 28 anos, Cigano foi apresentado como novo "reforço" do time paulista em agosto. Torcedor declarado do time alvinegro, assinou contrato de um ano para treinar na academia de MMA do clube.

Questionado sobre o porquê da inusitada mudança de ares - da Champion, localizado no Bairro de Cidade Nova para a academia do Corinthians, no Parque São Jorge, em São Paulo -, Cigano faz questão de explicar.

"Primeiro por forças contratuais. A estrutura aqui também é muito boa. Tenho certeza que poderei fazer um bom trabalho para a próxima luta, além de um grande octógono, que o Corinthians oferece", disse o catarinense.

Na capital paulista, o lutador está acompanhado de metade do seu camp (equipe). Entre eles, os sparrings: Everton Teixeira (K1) e Rone Torres (UFC), além dos treinadores Ramon Lemos (Jiu-Jitsu) e André Piccoli (preparação física).

"Está comigo aqui metade da equipe. O professor Dórea (boxe) e outra parte dos profissionais virão na próxima semana. Aí sim, o camp (equipe) estará completa", disse, por telefone.

Pela manhã, Cigano fez um trabalho de pouco mais de 3 horas, de defesa de quedas com o faixa-preta de jiu-jítsu e principal treinador de Anderson Silva, o carioca de Niterói, Ramon Lemos.

Pela tarde, Cigano fará um trabalho físico com o técnico baiano André Piccoli. Segundo este, apesar do hiato de quase 5 meses da última luta, Cigano está em excelente forma física. "É um cara que se cuida, segue todas as recomendações. Já está em plena forma e ficará ainda mais", ressalta Piccoli.

Cigano treinará na academia do Corinthians até meados de novembro, quando retorna à capital baiana, onde finaliza a preparação para a luta.

