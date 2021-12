Cigano espera Velasquez "mordido" em revanche do UFC

Campeão entre os Pesados do UFC, Júnior "Cigano" dos Santos terá um reencontro muito especial em sua próxima batalha pelo torneio. O catarinense radicado na Bahia vai encarar Cain Velasquez pelo UFC 155, no dia 29 de dezembro, em Las Vegas.

Velasquez foi o lutador derrotado por Cigano em novembro do ano passado para conquistar o cinturão dos Pesados do UFC. Na ocasião, Júnior demorou apenas 64 segundos para derrotar Cain, após um soco certeiro no rosto do americano. Por isso, o brasileiro sabe que seu adversário virá "mordido" para a revanche, e com uma estratégia mais cautelosa que a da primeira vez.

"Ele vai querer que a luta seja mais longa, porque é um excelente wrestler e vai querer levar a luta para o chão. Acredito que vai tentar fazer comigo o que fez com o Pezão. Mas luta é luta, a gente nunca sabe como ela vai acontecer, e pode ser que essa seja mais rápida do que aquela" declarou Júnior à Beat 98, emissora de rádio de São Paulo.

Especialista no Boxe, Cigano tem como vantagem a luta em pé. Já Cain, multicampeão no Wrestling americano - modalidade parecida com a luta greco-romana - é bastante versátil, mas costuma levar vantagem sobre os seus adversários no chão. Foi assim que derrotou em sua última luta o gigante paraibano Antônio "Pezão" Silva, em maio, pelo UFC 146.

Cigano vem se preparando para a luta em São Paulo, no centro de treinamentos do Corinthians, onde é companheiro do também campeão Anderson Silva. O catarinense, porém, promete retornar à Salvador em breve, para terminar a sua preparação na Academia Champion, ao lado do mestre Luiz Carlos Dórea.

"A parte final do treino vai ser feita na Bahia, mas por enquanto estou aqui no Corinthians fazendo meu treinamento. Trouxe toda a minha equipe, e o Luiz Dórea também está vindo junto com o Ednaldo Lula [lutador baiano que também luta em dezembro pelo UFC] para treinar um pouco com a gente. Pela estrutura que o Corinthians fornece, estou me sentindo muito bem", comentou Cigano.

